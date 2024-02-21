На 87-му році життя помер дисидент Степан Хмара

Український політик і дисидент періоду перебудови Степан Хмара. Фото: facebook.com/memorial.ukraine

На 87-му році життя у лікарні помер український політик і дисидент періоду перебудови Степан Хмара. Його шпиталізували 14 лютого та збирали гроші на необхідне лікування.

Про смерть Степана Хмари повідомила його дружина Роксолана Хмара у Facebook у середу, 21 лютого.

Смерть Степана Хмари

Дружина політика наголосила, що найбільше хотіла побачити обличчя чоловіка після перемоги над Росією.

Український політик і дисидент періоду перебудови Степан Хмара. Фото: facebook.com/stepankhmara

"Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все. Ми всі робили все, що могли, і навіть більше. Ми так хотіли, щоб він був з нами, коли проголосять нашу Перемогу! Я так хотіла бачити його щасливе обличчя! Його прекрасне обличчя! Бо він був таким красивим навіть у свої 86. Його голубі очі вже не були такими чисто голубими, але все ж бездонними. Він так любив Україну і українців. Він рвав свою душу і серце за неї. І Україна підніметься з попелу, вона Воскресне!" — йдеться в дописі.

Допис Роксолани Хмари. Фото: скриншот

У вересні минулого року Хмару госпіталізували у віденську клініку. Він скаржився на сильний біль у спині.

Навіть при погіршеному самопочутті в останні місяці свого життя Степан Хмара продовжував активно займатися громадською діяльністю. Зокрема, навесні та влітку 2023 року він брав участь у судових процесах над беркутівцями, які розстрілювали Майдан.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, які під час Революції Гідності віддали своє життя за свободу, демократію та європейське майбутнє країни. У Києві усі небайдужі запалювали лампадки та покладали квіти до меморіалу на вулиці Інститутській.

Також 15 лютого український військовий, боєць протитанкового батальйону Третьої окремої штурмової бригади, засновник бренду з виробництва комбучі GODZYKI Кирило Ульман з позивним "Німець" загинув під Авдіївкою.