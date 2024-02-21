Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua
Главная arrow Сегодня arrow На 87-м году жизни умер диссидент Степан Хмара arrow

На 87-м году жизни умер диссидент Степан Хмара

21 февраля 2024 13:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На 87-м году жизни умер диссидент Степан Хмара
Украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара. Фото: facebook.com/memorial.ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На 87-м году жизни в больнице умер украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара. Его госпитализировали 14 февраля и собирали деньги на необходимое лечение.

О смерти Степана Хмары сообщила его жена Роксолана Хмара в Facebook в среду, 21 февраля.

Смерть Степана Хмары

Жена политика подчеркнула, что больше всего хотела увидеть лицо мужа после победы над Россией.

null
Украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара. Фото: facebook.com/stepankhmara

"Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире человек умер. Все. Мы все делали все, что могли, и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86 лет. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет!" — говорится в заметке.

null
Пост Роксоланы Хмары. Фото: скриншот

В сентябре прошлого года Хмару госпитализировали в венскую клинику. Он жаловался на сильную боль в спине.

Даже при ухудшенном самочувствии в последние месяцы своей жизни Степан Хмара продолжал активно заниматься общественной деятельностью. В частности, весной и летом 2023 года он участвовал в судебных процессах над беркутовцами, которые расстреливали Майдан.

Напомним, 20 февраля в Украине почтили память Героев Небесной Сотни, которые во время Революции Достоинства отдали свою жизнь за свободу, демократию и европейское будущее страны. В Киеве все неравнодушные зажигали лампадки и возлагали цветы к мемориалу на улице Институтской.

Также 15 февраля украинский военный, боец противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады, основатель бренда по производству комбучи GODZYKI Кирилл Ульман с позывным "Немец" погиб под Авдеевкой.

смерть
больницы
Украина
политики
жена

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме