На 87-м году жизни умер диссидент Степан Хмара
На 87-м году жизни в больнице умер украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара. Его госпитализировали 14 февраля и собирали деньги на необходимое лечение.
О смерти Степана Хмары сообщила его жена Роксолана Хмара в Facebook в среду, 21 февраля.
Смерть Степана Хмары
Жена политика подчеркнула, что больше всего хотела увидеть лицо мужа после победы над Россией.
"Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире человек умер. Все. Мы все делали все, что могли, и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86 лет. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет!" — говорится в заметке.
В сентябре прошлого года Хмару госпитализировали в венскую клинику. Он жаловался на сильную боль в спине.
Даже при ухудшенном самочувствии в последние месяцы своей жизни Степан Хмара продолжал активно заниматься общественной деятельностью. В частности, весной и летом 2023 года он участвовал в судебных процессах над беркутовцами, которые расстреливали Майдан.
Напомним, 20 февраля в Украине почтили память Героев Небесной Сотни, которые во время Революции Достоинства отдали свою жизнь за свободу, демократию и европейское будущее страны. В Киеве все неравнодушные зажигали лампадки и возлагали цветы к мемориалу на улице Институтской.
Также 15 февраля украинский военный, боец противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады, основатель бренда по производству комбучи GODZYKI Кирилл Ульман с позывным "Немец" погиб под Авдеевкой.
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