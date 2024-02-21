На 87-м году жизни умер диссидент Степан Хмара

Украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара. Фото: facebook.com/memorial.ukraine

На 87-м году жизни в больнице умер украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара. Его госпитализировали 14 февраля и собирали деньги на необходимое лечение.

О смерти Степана Хмары сообщила его жена Роксолана Хмара в Facebook в среду, 21 февраля.

Смерть Степана Хмары

Жена политика подчеркнула, что больше всего хотела увидеть лицо мужа после победы над Россией.

Украинский политик и диссидент периода перестройки Степан Хмара. Фото: facebook.com/stepankhmara

"Не хочу в это поверить. Не хочу это писать. Мой самый дорогой в мире человек умер. Все. Мы все делали все, что могли, и даже больше. Мы так хотели, чтобы он был с нами, когда провозгласят нашу Победу! Я так хотела видеть его счастливое лицо! Его прекрасное лицо! Потому что он был таким красивым даже в свои 86 лет. Его голубые глаза уже не были такими чисто голубыми, но все же бездонными. Он так любил Украину и украинцев. Он рвал свою душу и сердце за нее. И Украина поднимется из пепла, она Воскреснет!" — говорится в заметке.

Пост Роксоланы Хмары. Фото: скриншот

В сентябре прошлого года Хмару госпитализировали в венскую клинику. Он жаловался на сильную боль в спине.

Даже при ухудшенном самочувствии в последние месяцы своей жизни Степан Хмара продолжал активно заниматься общественной деятельностью. В частности, весной и летом 2023 года он участвовал в судебных процессах над беркутовцами, которые расстреливали Майдан.

Напомним, 20 февраля в Украине почтили память Героев Небесной Сотни, которые во время Революции Достоинства отдали свою жизнь за свободу, демократию и европейское будущее страны. В Киеве все неравнодушные зажигали лампадки и возлагали цветы к мемориалу на улице Институтской.

Также 15 февраля украинский военный, боец противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады, основатель бренда по производству комбучи GODZYKI Кирилл Ульман с позывным "Немец" погиб под Авдеевкой.