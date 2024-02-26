Умер украинский 32-летний блогер Юрий Ворожко — что известно

Украинский блогер Юрий Ворожко. Фото: vorozhko_yura/Instagram

Умер 32-летний украинский блогер Юрий Ворожко. Он прославился в соцсети TikTok своими видео о помощи другим людям. Мужчина умер в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком.

Об этом "Суспільному" рассказал руководитель этого спортивного комплекса Гарик Хачатрян.

Смерть Юрия Ворожко

Информацию о смерти блогера подтвердила его семья и представитель полиции области Виталина Бевзенко.

"При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти не выявили. Причину смерти установят в результате проведения судебно-медицинской экспертизы", — сообщила она.

О смерти блогера также рассказала его подруга и коллега Екатерина Стерпул. По ее словам, Юрий утонул в бассейне.

"Юра сегодня утром был в фан-клубе, на тренировке в бассейне. И я не знаю, каким образом, но он просто там утонул. Вот так. У меня в голове не укладывается, как такое вообще может произойти. Но произошло именно так", — рассказала она.

На странице блогера в Instagram все еще доступны его последние stories. На них можно увидеть, как он проводил время с семьей.

Юрий Ворожко. Фото: vorozhko_yura/Instagram

Юрий Ворожко. Фото: vorozhko_yura/Instagram

Что известно о блогере

Юрий Ворожко — известный украинский блогер из Кропивницкого, который более шести лет активно снимал видео. На его канал на YouTube подписано более миллиона пользователей. Кроме того, Ворожко также известен в социальной сети TikTok, где он регулярно публиковал видео, в которых помогает пенсионерам оплачивать покупки в супермаркете, проводит социальные эксперименты с людьми, которые попали в сложные жизненные ситуации, а также занимается благотворительностью. Недавно мужчина запустил новый украиноязычный канал на YouTube, где пытался вдохновлять людей на совершение добрых дел.

Последнее видео в TikTok блогер опубликовал 25 февраля. В ролике он показал, как его беременная жена отдает хлеб бездомному.

@yuravorozhko Когда хочешь сделать что-нибудь хорошее, но все идет не по плану ♬ оригинальный звук - Yura_Vorozhko

Ворожко женат и воспитывал с женой двоих детей — сына и дочь. Вскоре он должен был снова стать отцом — его жена беременна в третий раз, и ждет дочь.

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