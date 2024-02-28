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В России умер последний премьер СССР — он родился в Украине

28 февраля 2024 09:03
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В России умер последний премьер СССР — он родился в Украине
Премьер-министр СССР Николай Рыжков. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В России умер последний премьер-министр СССР и уроженец Донетчины Николай Рыжков. На момент смерти чиновнику было 94 года.

Об этом сообщила российский политик Валентина Матвиенко в Telegram в среду, 28 февраля.

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Рыжков был советским партийным деятелем. Некоторое время чиновник возглавлял Совет министров СССР и был депутат госдумы РФ. Во время вторжения России в Украину Рыжков поддержал ввод войск РФ и оккупацию украинских территорий.

Из-за пророссийских захватнических взглядов на Рыжкова были наложены санкции. Его активы заморозили и запретили въезд в ЕС и США в марте 2014 года.

"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем сталкивался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не хорошие слова", — указала Матвиенко.

Скиншот сообщения Матвиенко
Скриншот поста Матвиенко

Напомним, француз Андреас Галоцци, которому было 22 года, приехал в Украину, чтобы защитить свободу государства и погиб в боях на фронте. Его смерть произошла в июле 2023 года, но воин оставил после себя трогательное прощальное письмо для своей мамы.

Также мы писали о том, что скончался 32-летний украинский блогер Юрий Ворожко в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком. Он прославился в соцсети TikTok своими видео о помощи другим людям.

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СССР
Украина
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