В России умер последний премьер СССР — он родился в Украине

Премьер-министр СССР Николай Рыжков. Фото: росСМИ

В России умер последний премьер-министр СССР и уроженец Донетчины Николай Рыжков. На момент смерти чиновнику было 94 года.

Об этом сообщила российский политик Валентина Матвиенко в Telegram в среду, 28 февраля.

Читайте также:

В России умер экс-премьер СССР Николай Рыжков

Рыжков был советским партийным деятелем. Некоторое время чиновник возглавлял Совет министров СССР и был депутат госдумы РФ. Во время вторжения России в Украину Рыжков поддержал ввод войск РФ и оккупацию украинских территорий.

Из-за пророссийских захватнических взглядов на Рыжкова были наложены санкции. Его активы заморозили и запретили въезд в ЕС и США в марте 2014 года.

"Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души. Проявлялось это во всем, за что брался Николай Иванович, с чем сталкивался. Он всегда искренне и глубоко переживал за дело, результат. За людей. За страну. Все пропускал через душу. И это не хорошие слова", — указала Матвиенко.

Скриншот поста Матвиенко

Напомним, француз Андреас Галоцци, которому было 22 года, приехал в Украину, чтобы защитить свободу государства и погиб в боях на фронте. Его смерть произошла в июле 2023 года, но воин оставил после себя трогательное прощальное письмо для своей мамы.

Также мы писали о том, что скончался 32-летний украинский блогер Юрий Ворожко в бассейне спортивного комплекса в Кропивницком. Он прославился в соцсети TikTok своими видео о помощи другим людям.