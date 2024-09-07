В Росії місто під час фестивалю затопило каналізаційними стоками

Комунальники ліквідовують потоп з фекалій. Фото: росЗМІ

В Росії на фестивалі "Счастье чистой воды" стався прорив каналізації. Нечистоти масово потекли в унікальну річку Ангару, яка славиться своїми чистими водами.

Про це повідомляють у соцмережах.

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В Росії у місті Іркурстк розпочався фестиваль "Счастье чистой воды", який триватиме до середини жовтня. Він присвячений єдиній річці, що витікає з озеру Байкал — Ангарі, яка має чисту воду.

Втім, під час святкування був курйоз — стався прорив каналізації. Ріка з нечистот затопила міську набережну та потрапила в Ангару.

Потоп з фекалій в Іркутську. Фото: соцмережі

Ангара з нечистотами. Фото: соцмережі

Цікаво, що на створення фестивалю у 2023 році витратили 250 мільйонів рублів. Однак, невідомо скільки витратили на обслуговування каналізації.