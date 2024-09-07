В России город во время фестиваля затопил канализационными стоками

В России на фестивале "чистой воды" город затопила река из фекалий
В России на фестивале "Счастье чистой воды" произошел прорыв канализации. Нечистоты массово потекли в уникальную реку Ангару, славящуюся своими чистыми водами.
Об этом сообщают в соцсетях.
Фестиваль в Иркутске утонул в фекалиях
В России в городе Иркурск начался фестиваль "Счастье чистой воды", который продлится до середины октября. Он посвящен единственной реке, вытекающей из озера Байкал – Ангаре, имеющей чистую воду.
Впрочем, во время празднования случился курьез — произошел прорыв канализации. Река из нечистот затопила городскую набережную и попала в Ангару.
Интересно, что на создание фестиваля в 2023 году было потрачено 250 миллионов рублей. Однако неизвестно, сколько потратили на обслуживание канализации.
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