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В Росії дозволили конфісковувати майно в тих людей, які не згодні з режимом Путіна

8 лютого 2024 07:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Росії дозволили конфісковувати майно в тих людей, які не згодні з режимом Путіна
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Alexander Kazakov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Рада РФ схвалила законопроєкт, в якому дозволяється російському уряду конфісковувати майно в тих людей, які були засуджені за поширення "фейкової" інформації щодо російських військовослужбовців. Це, ймовірно, робиться для того, аби росіяни менше критикували військові дії РФ перед президентськими виборами в березні 2024 року. 

Це, можливо, є одним із чинників постійних зусиль щодо цензури, які спрямовані на те, щоб обмежити критику військових досягнень РФ перед президетськими виборами в березні 2024 року. 

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Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) в середу, 7 лютого. 

Як діятиме новий законопроєкт РФ

Також завдяки законопроєкту російська влада може конфісковувати майно в осіб, яких було визнано винними в закликах до "терористичної або екстремістської діяльності", а також за виступи щодо санкцій проти РФ. 

"Раніше ISW вже спостерігав зростання кількості скарг від родичів мобілізованих російських військовослужбовців на жорстоке поводження російських військових з мобілізованим персоналом, і продовжує вважати, що Кремль, ймовірно, хоче змусити мовчати занепокоєних родичів, щоб зберегти видимість широкої підтримки війни напередодні президентських виборів", — пояснили аналітики. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кремлі й надалі створюють інформаційні умови для того, щоб робити можливі гібридні провокації проти країн Балтії та Грузії. Тому для цього російська влада використовує поняття "співвітчизників за кордоном", аби мати особливі привілеї для громадян РФ, які живуть в інших країнах. 

Також ми писали, що Кремль посилює риторику щодо гіпотетичного поділу України. Швидше за все, це робиться для того, аби поширювався наратив про поділ нашої держави у дискусіях західних країн. 

володимир путін
гроші
Кремль
конфіскація
законопроєкт
Росія

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