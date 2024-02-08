В России разрешили конфисковывать имущество у тех людей, которые не согласны с режимом Путина

Президент России Владимир Путин. Фото: Спутник/Александр Казаков

Совет РФ одобрил законопроект, в котором разрешается российскому правительству конфисковывать имущество у тех людей, которые были осуждены за распространение "фейковой" информации о российских военнослужащих. Это, вероятно, делается для того, чтобы россияне меньше критиковали военные действия РФ перед президентскими выборами в марте 2024 года.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в среду, 7 февраля.

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Также благодаря законопроекту российские власти могут конфисковывать имущество у лиц, которые были признаны виновными в призывах к "террористической или экстремистской деятельности", а также за выступления по санкциям против РФ.

"Ранее ISW уже наблюдал рост количества жалоб от родственников мобилизованных российских военнослужащих на жестокое обращение российских военных с мобилизованным персоналом, и продолжает считать, что Кремль, вероятно, хочет заставить молчать обеспокоенных родственников, чтобы сохранить видимость широкой поддержки войны накануне президентских выборов", — объяснили аналитики.

Напомним, ранее мы писали, что в Кремле и дальше создают информационные условия для того, чтобы делать возможные гибридные провокации против стран Балтии и Грузии. Поэтому для этого российские власти используют понятие "соотечественников за рубежом", чтобы иметь особые привилегии для граждан РФ, живущих в других странах.

Также мы писали, что Кремль усиливает риторику относительно гипотетического разделения Украины. Скорее всего, это делается для того, чтобы распространялся нарратив о разделе нашего государства в дискуссиях западных стран.