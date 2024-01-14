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В російському Липецьку без опалення замерзають 9 тисяч людей

14 січня 2024 07:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В російському Липецьку без опалення замерзають 9 тисяч людей
Прорив тепломережі в Липецьку. Фото: t.me/uvarkina_evgenia/1833
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В російському Липецьку стався прорив на тепломережах. Внаслідок цього 9 тисяч мешканців міста замерзають через відсутність опалення.

Про це повідомляє Telegram-канал "Ми Україна".

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В місті Липецьку, що на території Російської Федерації, сталося одразу кілька проривів на тепломережах.

Гаряча вода б’є гейзером прямісінько посеред вулиць міста. При цьому у квартирах мешканців настільки морозно, що батареї вкриваються льодом.

У місті обладнали пункти обігріву для людей, квартири яких не опалюються. Влада намагається запевнити, що ситуація "контрольована".

мороз
У Росії місто Липецьк сидить без тепла в мороз під -24 градуси. Фото: t.me/uvarkina_evgenia/1833

Раніше ми повідомляли, що в Ленінградській області Російської Федерації у своєму будинку замерз на смерть капітан Військово-морського флоту РФ.

Нагадуємо, що під Москвою на тлі серйозних морозів формується масштабна комунальна катастрофа. Вона пов'язана з відсутністю опалення у низці міст і селищ.

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