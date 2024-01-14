В російському Липецьку без опалення замерзають 9 тисяч людей
В російському Липецьку стався прорив на тепломережах. Внаслідок цього 9 тисяч мешканців міста замерзають через відсутність опалення.
Про це повідомляє Telegram-канал "Ми Україна".
Російський Липецьк замерзає
В місті Липецьку, що на території Російської Федерації, сталося одразу кілька проривів на тепломережах.
Гаряча вода б’є гейзером прямісінько посеред вулиць міста. При цьому у квартирах мешканців настільки морозно, що батареї вкриваються льодом.
У місті обладнали пункти обігріву для людей, квартири яких не опалюються. Влада намагається запевнити, що ситуація "контрольована".
Раніше ми повідомляли, що в Ленінградській області Російської Федерації у своєму будинку замерз на смерть капітан Військово-морського флоту РФ.
Нагадуємо, що під Москвою на тлі серйозних морозів формується масштабна комунальна катастрофа. Вона пов'язана з відсутністю опалення у низці міст і селищ.
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