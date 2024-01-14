Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В российском Липецке без отопления замерзают 9 тысяч человек arrow

В российском Липецке без отопления замерзают 9 тысяч человек

14 января 2024 07:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В российском Липецке без отопления замерзают 9 тысяч человек
Прорыв теплосети в Липецке. Фото: t.me/uvarkina_evgenia/1833
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В российском Липецке произошел прорыв на теплосетях. В результате 9 тысяч жителей города замерзают из-за отсутствия отопления.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мы Украина".

Читайте также:

Российский Липецк замерзает

В городе Липецке на территории Российской Федерации произошло сразу несколько прорывов на теплосетях.

Горячая вода бьет гейзером прямо посреди улиц города. При этом в квартирах жильцов настолько морозно, что батареи покрываются льдом.

В городе оборудовали пункты обогрева для людей, квартиры которых не отапливаются. Власти пытаются заверить, что ситуация "контролируема".

мороз
В России город Липецк сидит без тепла в мороз под -24 градуса. Фото: t.me/uvarkina_evgenia/1833

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области Российской Федерации в своем доме замерз насмерть капитан Военно-морского флота РФ.

Напомним, что под Москвой на фоне серьезных морозов формируется масштабная коммунальная катастрофа. Она связана с отсутствием отопления в ряде городов и селений.

авария
россияне
морозы
Россия
холод

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме