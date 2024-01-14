В российском Липецке без отопления замерзают 9 тысяч человек

Прорыв теплосети в Липецке. Фото: t.me/uvarkina_evgenia/1833

В российском Липецке произошел прорыв на теплосетях. В результате 9 тысяч жителей города замерзают из-за отсутствия отопления.

Об этом сообщает Telegram-канал "Мы Украина".

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Российский Липецк замерзает

В городе Липецке на территории Российской Федерации произошло сразу несколько прорывов на теплосетях.

Горячая вода бьет гейзером прямо посреди улиц города. При этом в квартирах жильцов настолько морозно, что батареи покрываются льдом.

В городе оборудовали пункты обогрева для людей, квартиры которых не отапливаются. Власти пытаются заверить, что ситуация "контролируема".

В России город Липецк сидит без тепла в мороз под -24 градуса. Фото: t.me/uvarkina_evgenia/1833

Ранее мы сообщали, что в Ленинградской области Российской Федерации в своем доме замерз насмерть капитан Военно-морского флота РФ.

Напомним, что под Москвой на фоне серьезных морозов формируется масштабная коммунальная катастрофа. Она связана с отсутствием отопления в ряде городов и селений.