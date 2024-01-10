В Росії офіцер ВМФ замерз у своєму домі під час планового відключення електроенергії

Швидка допомога в РФ. Фото ілюстративне: росЗМІ

В Ленінградській області Російської Федерації у своєму будинку замерз на смерть капітан Військово-морського флоту РФ. Чоловік залишився сам у будинку, в якому через аварійне відключення комунальних послуг.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Про загибель 60-річного росіянина Владислава Шевашкевича стало відомо ввечері 3 січня.

За попередніми даними, причиною цієї трагедії стало відключення електропостачання, без якого мешканці цього населеного пункту залишилися майже без жодних комунікацій.

Родичі померлого стверджують, що відсутність електроенергії стала фатальною для чоловіка. Електропостачання відключили ще 29 грудня. Причиною цього назвали сніг на лініях електропередач. Втім, місцеві мешканці розповіли, що снігу в регіоні не було вже кілька днів.

Росіянин сподівався, що тепло повернуть

Чоловік сестри загиблого згадує, що запрошував Владислава додому на Новий рік. Однак той сподівався, що електрику незабаром відновлять.

З початку січня зв'язок з чоловіком зник, і лише 3 січня родичі разом з поліцейськими відчинили вхідні двері та виявили на порозі задубіле тіло.

У смерті капітана ВМФ Росії звинувачують енергопостачальну компанію, яка знала про планове відключення електроенергії у період свят, проте відклала ремонт на невизначений термін.

Раніше ми повідомляли, що під Москвою на тлі серйозних морозів формується масштабна комунальна катастрофа. Вона пов'язана з відсутністю опалення у низці міст і селищ.