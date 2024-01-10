В России офицер ВМФ замерз в своем доме во время планового отключения электроэнергии

Скорая помощь в РФ. Фото иллюстративное: росСМИ

В Ленинградской области Российской Федерации в своем доме замерз насмерть капитан Военно-морского флота РФ. Мужчина остался сам в доме, в котором из-за аварийного отключения коммунальных услуг.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Россиянин замерз в собственном доме

О гибели 60-летнего россиянина Владислава Шевашкевича стало известно вечером 3 января.

По предварительным данным, причиной этой трагедии стало отключение электроснабжения, без которого жители этого населенного пункта остались почти без коммуникаций.

Родственники умершего утверждают, что отсутствие электроэнергии стало роковым для мужчины. Электроснабжение отключили еще 29 декабря. Причиной тому назвали снег на линиях электропередач. Местные жители рассказали, что снега в регионе не было уже несколько дней.

Россиянин надеялся, что тепло вернут

Муж сестры погибшего вспоминает, что приглашал Владислава домой на Новый год. Однако тот надеялся, что электричество скоро будет восстановлено.

С начала января связь с мужчиной исчезла, и только 3 января родственники вместе с полицейскими открыли входную дверь и обнаружили на пороге замерзшее тело.

В смерти капитана ВМФ России обвиняют энергоснабжающую компанию, которая знала о плановом отключении электроэнергии в период праздников, однако отложила ремонт на неопределенный срок.

Ранее мы сообщали, что под Москвой на фоне серьезных морозов формируется масштабная коммунальная катастрофа. Она связана с отсутствием отопления в ряде городов и селений.