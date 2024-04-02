В роботі Telegram стався збій — в чому причина

В роботі Telegram стався збій. Фото ілюстративне: соцмережі

В роботі месенджера Telegram знову стався черговий збій. Повідомляється про затримку у відправленні медіафайлів та повідомлень.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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За даними downdetector, проблема спіткала низку користувачі зі всього світу, включаючи Україну. Наразі фіксуються 83 порушення в роботі за годину.

Найбільше користувачів скаржаться на затримку у відправленні медіафайлів та повідомлень.

Контроль над Telegram в Україні — останні новини

Нагадаємо, на початку березня уряд України передав адміністрації Telegram список потенційно "проблемних" Telegram-каналів, які поширюють російську пропаганду, для перевірки. Йшлося навіть про можливу заборону месенджера в Україні.

Також в Україні можуть запровадити перевірки Державної податкової служби Telegram-каналів. З відповідною ініціативою виступають народні депутати.

Вже 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація, зокрема Telegram.

Також ми писали, що з 1 квітня користувачі з України, Росії та Білорусі зможуть контролювати, хто має можливість надсилати їм особисті повідомлення в месенджері Telegram. Нову функцію запровадять через численні повідомлення від незнайомців із закликами до терактів.