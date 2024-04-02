В работе Telegram произошел сбой — в чем причина

В работе Telegram произошел сбой. Фото иллюстративное: соцмережі

В работе мессенджера Telegram снова произошел очередной сбой. Сообщается о задержке отправки медиафайлов и сообщений.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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По данным downdetector, проблема постигла ряд пользователей со всего мира, включая Украину. В настоящее время фиксируются 83 нарушения в работе за час.

Больше пользователей жалуются на задержку в отправке медиафайлов и сообщений.

Контроль над Telegram в Украине — последние новости

Напомним, в начале марта правительство Украины передало администрации Telegram список потенциально "проблемных" Telegram-каналов, распространяющих российскую пропаганду, для проверки. Речь шла даже о возможном запрете мессенджера в Украине.

Также в Украине могут ввести проверки Государственной налоговой службы Telegram-каналов . С соответствующей инициативой выступают народные депутаты.

Уже 25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11115 о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация, в частности Telegram.

Также мы писали, что с 1 апреля пользователи Украины, России и Беларуси смогут контролировать, кто имеет возможность отправлять им личные сообщения в мессенджере Telegram. Новая функция будет введена через многочисленные сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.