В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було збито цієї ночі

Мобільна вогнева група ППО України. Фото: ВПС

У ніч на 30 травня 2024 року російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України. Для завдання удару ворог застосував різні типи ракет, а також безпілотні літальні апарати.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у четвер, 30 травня.

Читайте також:

Звіт Повітряних сил про збиті ворожі об'єкти. Фото: ВПС

Ворог завдав ударів по Україні

Загалом у ніч на 30 травня ворог випустив вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківській області. Також росіянами було використано 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Ворожий удар відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою було збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Раніше ми повідомляли, що вночі 29 травня росіяни запустили 14 ударних іранських безпілотників, силам ППО вдалось знищити 13 цілей.

Нагадуємо, що президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна має лише чверть від необхідної кількості ППО.