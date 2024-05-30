Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було збито цієї ночі arrow

В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було збито цієї ночі

30 травня 2024 08:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Повітряних силах розповіли, скільки ворожих цілей було збито цієї ночі
Мобільна вогнева група ППО України. Фото: ВПС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У ніч на 30 травня 2024 року російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України. Для завдання удару ворог застосував різні типи ракет, а також безпілотні літальні апарати.

Про це повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у четвер, 30 травня.

Читайте також:
результати роботи протиповітряних сил ЗСУ
Звіт Повітряних сил про збиті ворожі об'єкти. Фото: ВПС

Ворог завдав ударів по Україні

Загалом у ніч на 30 травня ворог випустив вісім зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківській області. Також росіянами було використано 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Ворожий удар відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою було збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської,  Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей.

Раніше ми повідомляли, що вночі 29 травня росіяни запустили 14 ударних іранських безпілотників, силам ППО вдалось знищити 13 цілей.

Нагадуємо, що президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна має лише чверть від необхідної кількості ППО.

війна
ЗСУ
Україна
дрон Шахід-136
ППО
дрони
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ