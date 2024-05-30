Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было сбито этой ночью arrow

В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было сбито этой ночью

30 мая 2024 08:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было сбито этой ночью
Мобильная огневая группа ПВО Украины. Фото: ВВС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В ночь на 30 мая 2024 года российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Для нанесения удара враг применил разные типы ракет, а также беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в четверг, 30 мая.

Читайте также:
результаты работы противовоздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил о сбитых вражеских объектах. Фото: ВВС

Враг нанес удары по Украине

В ночь на 30 мая враг выпустил восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области. Также россиянами было использовано 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС и 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Вражеский удар отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

Ранее мы сообщали, что ночью 29 мая россияне запустили 14 ударных иранских беспилотников, силам ПВО удалось уничтожить 13 целей.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина имеет лишь четверть от необходимого количества ПВО.

Украина
дрон Шахид-136
ракетный удар
ППО
дроны
война
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

28 мая 2024

04:33 Пылевая буря снова накроет Украину — когда и каким областям угрожает явление