В Воздушных силах рассказали, сколько вражеских целей было сбито этой ночью

Мобильная огневая группа ПВО Украины. Фото: ВВС

В ночь на 30 мая 2024 года российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. Для нанесения удара враг применил разные типы ракет, а также беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в четверг, 30 мая.

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Враг нанес удары по Украине

В ночь на 30 мая враг выпустил восемь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской области. Также россиянами было использовано 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС и 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Вражеский удар отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА "Shahed-131/136" в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей.

Ранее мы сообщали, что ночью 29 мая россияне запустили 14 ударных иранских беспилотников, силам ПВО удалось уничтожить 13 целей.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина имеет лишь четверть от необходимого количества ПВО.