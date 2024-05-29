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У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих БпЛА збили вночі

29 травня 2024 07:44
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Українські сили ППО вночі збили 13 із 14 запущених РФ шахедів
Збитий "шахед". Фото: УП
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Ворог не перестає атакувати Україну на допомогою БпЛА типу "шахед". Вночі 29 травня росіяни запустили 14 ударних іранських безпілотників, силам ППО вдалось знищити 13 цілей.

Про це повідомив Командувач повітряних сил Микола Олещук у середу, 29 травня.

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"У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ – РФ", — йдеться у повідомленні Командувача Повітряних  сил.

Для відбиття ворожих атак залучалися зентітно-ракетні підрозділи ЗСУ, винищувальна авіація, бойові мобільні групи та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Інфографіка Повітряних сил
Інфографіка Повітряних сил України


В результаті протиповітряного бою збито 13 "шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Нагадаємо, напередодні, 28 травня, росіяни атакували Україну трьома БпЛА "шахед", усі вони були знищені. 

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна має лише чверть від необхідної кількості ППО.

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