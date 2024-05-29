Украинские силы ПВО ночью сбили 13 из 14 запущенных РФ шахедов

Сбитый "шахед". Фото: УП

Враг не перестает атаковать Украину с помощью БпЛА типа "шахед". Ночью 29 мая россияне запустили 14 ударных иранских беспилотников, силам ПВО удалось уничтожить 13 целей.

Об этом сообщил Командующий воздушными силами Николай Олещук в среду, 29 мая.

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"В ночь на 29 мая 2024 года оккупанты атаковали 14 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск — РФ", — говорится в сообщении Командующего Воздушными силами.

Для отражения вражеских атак привлекались зенитно-ракетные подразделения ВСУ, истребительная авиация, боевые мобильные группы и радиоэлектронной борьбы.

Инфографика Воздушных сил Украины



В результате противовоздушного боя сбиты 13 "шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.

Напомним, накануне, 28 мая, россияне атаковали Украину тремя БпЛА "шахед", все они были уничтожены.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что у Украины только четверть от необходимого количества ПВО.