Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских БпЛА сбили ночью arrow

В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских БпЛА сбили ночью

29 мая 2024 07:44
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Украинские силы ПВО ночью сбили 13 из 14 запущенных РФ шахедов
Сбитый "шахед". Фото: УП
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Враг не перестает атаковать Украину с помощью БпЛА типа "шахед". Ночью 29 мая россияне запустили 14 ударных иранских беспилотников, силам ПВО удалось уничтожить 13 целей.

Об этом сообщил Командующий воздушными силами Николай Олещук в среду, 29 мая.

Читайте также:

Откуда атаковали "шахеды" и где их уничтожали

"В ночь на 29 мая 2024 года оккупанты атаковали 14 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарск РФ", — говорится в сообщении Командующего Воздушными силами.

Для отражения вражеских атак привлекались зенитно-ракетные подразделения ВСУ, истребительная авиация, боевые мобильные группы и радиоэлектронной борьбы.

Инфографика Воздушных сил
Инфографика Воздушных сил Украины


В результате противовоздушного боя сбиты 13 "шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях.

Напомним, накануне, 28 мая, россияне атаковали Украину тремя БпЛА "шахед", все они были уничтожены.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что у Украины только четверть от необходимого количества ПВО.

Украина
обстрелы
ПВО
дрон Шахид-136
война в Украине
Россия
атака
Шахед

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ