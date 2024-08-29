У Пенсильванії завод з виробництва зброї збільшив обсяги роботи для України

Американець працює на заводі у Пенсильванії. Фото: Nara&DVIDS

У Пенсильванії завод з виробництва боєприпасів, який постачає ключову артилерійську зброю Україні, зміг збільшити обсяги виробництва. На підприємстві планують якнайшвидше ще більше розширити лінії виготовлення, щоб покривати запити України.

Про це повідомило в середу, 28 серпня, агентство Associated Press.

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Завод зміг збільшити своє виробництво на 50%, щоб покривати попит, який зростає. Там планують ввести в експлуатацію більші потужності.

Зараз армійський боєприпасний завод у Скрентоні виготовляє 2000-фунтові (907 кілограм. — Ред.) сталеві снаряди для гаубиць 155 мм калібру. Потім заготовки їдуть до Айови, де їх наповнюють вибухівкою та запалами, а далі більшість з них потрапляють на фронт України.

Над створенням боєприпасів завод Скрентон у Пенсильванії працює спільно іще з двома іншими заводами — у сусідньому Вілкс-Барре теж змогли збільшити виробництво з 24 тисяч патронів до 36 тисяч.

"Зараз ми зосереджені на 155. Це майже все, на чому ми зосереджені. Ми дуже наполегливо працюємо, щоб забезпечити досягнення мети, яку поставив Пентагон", — сказав представник командувача сухопутними військами на заводі Річард Гансен.

Скільки боєприпасів надали США Україні

За даними уряду, США відправили в Україну понад 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 155 мм з 24 лютого 2022 року. Кілька днів тому Білий дім розкрив подробиці про новий пакет допомоги. Туди також увійшли 155 мм снаряди.