Партизани АТЕШ виявили двічі пошкоджений Туапсинський нафтопереробний завод

Нафтопереробний завод в Туапсе. Фото: АТЕШ

Військово-партизанський рух "АТЕШ" провів операцію з фіксації пошкоджень на російському нафтопереробному заводі в Туапсе. Вони виявили резервуари, де вже зберігається паливо і, які продовжують відновлювати.

Про це повідомила пресслужба "АТЕШ" у Telegram у п'ятницю, 23 серпня.

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"АТЕШ" розвідав двічі пошкоджений НПЗ у Росії

Агент воєнного руху українців та кримських татар "АТЕШ" провів фотофіксацію на території Туапсінського нафтопереробного заводу в Росії, який був двічі пошкоджений українськими військовими.

НПЗ у Туапсе у Росії. Фото: АТЕШ

"Ми зібрали всю потрібну інформацію щодо спроби відновити пошкодження з останнього удару 17 травня. Агент передав всю інформацію про те, у яких резервуарах вже зберігається пальне, а які ще продовжують відновлювати", — йдеться в повідомленні.

Супутникові знімки НПЗ. Фото: АТЕШ

В "АТЕШ" повідомили, що Силам Оборони України було передано всю інформацію про діяльність НПЗ для завдання нового, більш потужного удару, аби не допустити постачання палива на фронт.