Партизаны АТЕШ обнаружили дважды поврежденный Туапсинский нефтеперерабатывающий завод

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Фото: АТЭШ

Военно-партизанское движение "АТЕШ" провело операцию по фиксации повреждений на российском нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Они обнаружили резервуары, где уже хранится топливо и, которые продолжают восстанавливать.

Об этом сообщила пресс-служба "АТЕШ" в Telegram в пятницу, 23 августа.

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Агент военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" провел фотофиксацию на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в России, дважды поврежденного украинскими военными.

НПЗ в Туапсе в России. Фото: АТЕШ

"Мы собрали всю необходимую информацию о попытке восстановить повреждения с последнего удара 17 мая. Агент передал всю информацию о том, в каких резервуарах уже хранится горючее, а какие еще продолжают восстанавливать", — говорится в сообщении.

Спутниковые фотографии НПЗ. Фото: АТЕШ

В "АТЕШ" сообщили, что Силам Обороны Украины была передана вся информация о деятельности НПЗ для нанесения нового, более мощного удара, чтобы не допустить поставки топлива на фронт.