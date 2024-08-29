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В Пенсильвании военный завод нарастил производство вдвое для Украины — что изготавливают

29 августа 2024 07:44
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Пенсильвании завод по производству оружия увеличил объем работы для Украины
Американец работает на заводе в Пенсильвании. Фото: Nara&DVIDS
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Пенсильвании завод по производству боеприпасов, поставляющий ключевое артиллерийское оружие Украине, сумел увеличить объемы производства. На предприятии планируют как можно быстрее расширить линии изготовления, чтобы покрывать запросы Украины.

Об этом сообщило в среду, 28 августа, агентство Associated Press.

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Завод смог увеличить свое производство на 50%, чтобы покрывать растущий спрос. Там планируется ввести в эксплуатацию большие мощности.

Сейчас армейский боеприпасный завод в Скрентоне производит 2000-фунтовые (907 килограмм. — Ред.) стальные снаряды для гаубиц 155 мм калибра. Затем заготовки едут в Айову, где их наполняют взрывчаткой и энтузиазмом, а дальше большинство из них попадают на фронт Украины.

Над созданием боеприпасов завод Скрентон в Пенсильвании работает совместно еще с двумя другими заводами — в соседнем Уилкс-Барре также удалось увеличить производство с 24 тысяч патронов до 36 тысяч.

"Сейчас мы сосредоточены на 155. Это почти все, на чем мы сосредоточены. Мы очень упорно работаем, чтобы обеспечить достижение цели, которую поставил Пентагон", — сказал представитель командующего сухопутными войсками на заводе Ричард Гансен.

Сколько боеприпасов предоставили США Украине

По данным правительства, США отправили в Украину более 3 миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 мм с 24 февраля 2022 года. Несколько дней назад Белый дом раскрыл подробности нового пакета помощи. Туда также вошли 155 мм снаряда.

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