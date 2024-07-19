Вибори в США — коли Байден зніметься з виборів

Президент США Джо Байден. Фото: PAP

Співробітники Білого дому, а також члени передвиборчого штабу президента Сполучених Штатів Джо Байдена вважають, що йому краще зняти свою кандидатуру з президентських виборів. На їх думку, глава держави не усвідомлює реального стану речей.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

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Інформатори видання повідомляють, що Байден став "виключно ізольований і відокремлений" після провальних дебатів зі своїм головним опонентом, кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

По суті, Байден ізолювався із сім'єю та найближчими радниками від решти демократів, які стривожені, що президентові не повідомляють реальної ситуації.

"Наступні 72 години будуть важливими. Це не може тривати довше", — сказав своїм помічникам один з губернаторів-демократів, який тісно спілкується з партійними чиновниками.

Нагадаємо, понад половина демократів вважають, що на президентських виборах у США віцепрезидентка країни Камала Гарріс може замінити Джо Байдена, якщо він зніме свою кандидатуру.

Також зазначимо, що компанія з виробництва взуття, парфумів та інших предметів із символікою Трампа, що належить самому мільярдеру, оголосила про випуск нової моделі кросівок, присвяченої замаху на Трампа.