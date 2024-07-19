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В окружении Байдена сообщили, когда президент может снять свою кандидатуру выборов

19 июля 2024 16:07
Дмитрий Галушка - Редактор
Выборы в США – когда Байден снимется с выборов
Президент США Джо Байден. Фото: PAP
Дмитрий Галушка - Редактор

Сотрудники Белого дома, а также члены предвыборного штаба президента США Джо Байдена считают, что ему лучше снять свою кандидатуру с президентских выборов. По их мнению, глава государства не осознает реального положения вещей.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

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Информаторы издания сообщают, что Байден стал "исключительно изолирован и обособлен" после провальных дебатов со своим главным оппонентом, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

По сути Байден изолировался с семьей и ближайшими советниками от остальных демократов, которые встревожены, что президенту не сообщают реальной ситуации.

"Следующие 72 часа будут важными. Это не может длиться дольше", — сказал своим помощникам один из губернаторов-демократов, тесно общающийся с партийными чиновниками.

Напомним, более половины демократов считают, что на президентских выборах в США вице-президент страны Камала Гаррис может заменить Джо Байдена, если он снимет свою кандидатуру.

Также отметим, что компания по производству обуви, духов и других предметов с принадлежащей самому миллиардеру символикой Трампа объявила о выпуске новой модели кроссовок, посвященной покушению на Трампа.

Джо Байден США выборы Дональд Трамп президент

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