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В ОП заявили, що представники світового бізнесу вражені економічним зростанням України

20 січня 2024 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В ОП заявили, що представники світового бізнесу вражені економічним зростанням України
Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що представники світового бізнесу були вражені економічним зростанням України в умовах війни. Глава держави Володимир Зеленський провів дві зустрічі у Давосі з представниками бізнесу і з банківськими та фінансовими структурами.

Про це Ігор Жовква розповів в ефірі телемарафону.

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Економічне зростання України

За словами Жовкви, представники світового бізнесу були дуже вражені тими цифрами економічного зростання, які Україна показала минулого року, навіть попри на російську агресію.

"Дійсно, бізнес був приємно вражений і бізнес говорить, яким чином не лише зберегти свою присутність в Україні, а збільшити цю присутність", — додав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу — Україні" на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Зокрема, він розповів про економічне зростання країни, яке минулого року перевищило 5%.

Також ми писали, що Український дім у Давосі став найкращим павільйоном під час Всесвітнього економічного форуму, за версією Politico. Однією з його складових була виставка Deciding Your Tomorrow.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Україна
Давос
економіка
бізнес
давос2024

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