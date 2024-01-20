В ОП заявили, що представники світового бізнесу вражені економічним зростанням України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква. Фото: president.gov.ua

Заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква розповів, що представники світового бізнесу були вражені економічним зростанням України в умовах війни. Глава держави Володимир Зеленський провів дві зустрічі у Давосі з представниками бізнесу і з банківськими та фінансовими структурами.

Про це Ігор Жовква розповів в ефірі телемарафону.

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За словами Жовкви, представники світового бізнесу були дуже вражені тими цифрами економічного зростання, які Україна показала минулого року, навіть попри на російську агресію.

"Дійсно, бізнес був приємно вражений і бізнес говорить, яким чином не лише зберегти свою присутність в Україні, а збільшити цю присутність", — додав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу — Україні" на полях щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Зокрема, він розповів про економічне зростання країни, яке минулого року перевищило 5%.

Також ми писали, що Український дім у Давосі став найкращим павільйоном під час Всесвітнього економічного форуму, за версією Politico. Однією з його складових була виставка Deciding Your Tomorrow.