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В ОП заявили, что представители мирового бизнеса поражены экономическим ростом Украины

20 января 2024 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ОП заявили, что представители мирового бизнеса поражены экономическим ростом Украины
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква. Фото: president.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал, что представители мирового бизнеса были поражены экономическим ростом Украины в условиях войны. Глава государства Владимир Зеленский провел две встречи в Давосе с представителями бизнеса и банковскими и финансовыми структурами.

Об этом Игорь Жовква рассказал в эфире телемарафона.

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По словам Жовквы, представители мирового бизнеса были поражены теми цифрами экономического роста, которые Украина показала в прошлом году, даже несмотря на российскую агрессию.

"Действительно, бизнес был приятно поражен и бизнес говорит, каким образом не только сохранить свое присутствие в Украине, а увеличить это присутствие", — добавил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский принял участие во встрече "Руководители крупного бизнеса — Украине" на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, он рассказал об экономическом росте страны, который в прошлом году превысил 5%.

Также мы писали, что Украинский дом в Давосе стал лучшим павильоном во время Всемирного экономического форума по версии Politico. Одной из его составляющих была выставка Deciding Your Tomorrow.

Владимир Зеленский
Офис президента
Украина
Давос
экономика
бизнес
давос2024

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