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В ООН назвали кількість дітей, які загинули внаслідок глобальних конфліктів у 2023 році

18 червня 2024 23:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Скільки дітей загинуло через війни у світі у 2023 році - дані ООН
Діти, які постраждали він війни. Ілюстративне фото: uain.press
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк на засіданні Ради в Женеві заявив, що у 2023 році втричі зросла кількість загиблих дітей внаслідок глобальних конфліктів. Також збільшилася загальна кількість жертв серед цивільного населення — на 72%.

Про це пише CBS News у вівторок, 18 червня.

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За словами Тюрка, у 2023 році в результаті глобальних конфліктів загинуло втричі більше дітей і вдвічі більше жінок, ніж у попередньому році. Водночас загальна кількість жертв серед цивільних зросла на 72%. 

За словами представника ООН, воюючі сторони все частіше "виходять за межі того, що є прийнятним і законним". Він вважає, що країни таким чином демонструють "повну зневагу до інших, розтоптуючи права людини в самій їхній основі".

"Вбивства і поранення цивільних осіб стали щоденним явищем. Руйнування життєво важливої інфраструктури — щоденним явищем. Стріляють у дітей, бомбардують лікарні, а важка артилерія обстрілює цілі громади", — наголосив Тюрк.

Найбільше випадків загибелі цивільних ООН зафіксувала в Секторі Гази, а також в Україні, Конго, Сирії та Судані. 

Раніше моніторингова місія ООН заявила, що у травні в Україні різко зросла кількість жертв серед цивільного населення. Щонайменше 174 цивільні особи були вбиті.

Також за даними ООН, російська збройна агресія призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги.

Судан
Палестина
війна в Україні
загиблі
Сектор Гази
ООН
конфлікт
Ізраїль

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