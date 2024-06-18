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В ООН назвали количество детей, которые погибли в результате глобальных конфликтов в 2023 году

18 июня 2024 23:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сколько детей погибло из-за войн в мире в 2023 году - данные ООН
Дети, которые пострадали от войны. Иллюстративное фото: uain.press
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на заседании Совета в Женеве заявил, что в 2023 году втрое возросло количество погибших детей в результате глобальных конфликтов. Также увеличилось общее количество жертв среди гражданского населения — на 72%.

Об этом пишет CBS News во вторник, 18 июня.

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По словам Тюрка, в 2023 году в результате глобальных конфликтов погибло втрое больше детей и вдвое больше женщин, чем в предыдущем году. В то же время, общее количество жертв среди гражданских возросло на 72%.

По словам представителя ООН, воюющие стороны все чаще "выходят за пределы того, что приемлемо и законно". Он считает, что страны таким образом демонстрируют "полное пренебрежение к другим, растаптывая права человека в самой их основе".

"Убийства и ранения гражданских лиц стали ежедневным явлением. Разрушение жизненно важной инфраструктуры — ежедневным явлением. Стреляют в детей, бомбардируют больницы, а тяжелая артиллерия обстреливает целые громады", — подчеркнул Тюрк.

Больше всего случаев гибели гражданских ООН зафиксировала в Секторе Газа, а также в Украине, Конго, Сирии и Судане.

Ранее мониторинговая миссия ООН заявила, что в мае в Украине резко возросло число жертв гражданского населения. По меньшей мере, 174 гражданских были убиты.

Также по данным ООН, российская вооруженная агрессия привела к тому, что более 14 млн человек или 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи.

Судан
Палестина
война в Украине
погибшие
Сектор Газа
ООН
конфликт
Израиль

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