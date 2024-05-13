В окупованому Енергодарі скорочують соціальні виплати й затримують зарплати, — мер міста

Тимчасово окупований Енергодар. Фото: росЗМІ

Підкуп місцевих жителів окупованого Енергодара поступово завершується. Окупанти починають зменшувати розміри соціальних виплат та затримувати заробітню плату працівникам.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Протягом першого року окупації Енергодара росіяни виплачували доволі високу пенсію та нараховували контракти тим, хто погодився на співпрацю, — щоправда, короткострокові.

"Зараз ці контракти передивляються і суттєво зменшують соціальні виплати. І соціальні виплати незахищеним верствам населення суттєво зменшуються, і є певні затримки. І також заробітні плати по бюджетній сфері, по комунальній сфері також мають певні затримки. А контракти, які переглядаються по підприємствах більш суттєво, то вони переглядаються в сторону зменшення матеріального забезпечення", — розповів Дмитро Орлов.

Такі зміни викликають невдоволення у мешканців, які добровільно отримали російські паспорти та погодились на співпрацю з окупантами.

"Що стосується української сторони, то люди, які залишились, особливо пенсіонери, продовжують отримувати пенсії на електронні карткові рахунки. І в цьому плані українська соціальна складова забезпечується", — додав мер Енергодара.

Нагадаємо, у місті спостерігається гостра нестача ліків від важких хвороб, пов'язаних з життям поблизу атомної станції.

Йдеться, зокрема, про хвороби щитовидної залози, онкологію та хвороби серця. Дефіцит пов'язаний здебільшого з логістичними проблемами.