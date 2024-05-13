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В окупованому Енергодарі скорочують соціальні виплати й затримують зарплати, — мер міста

13 травня 2024 06:36
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
В окупованому Енергодарі скорочують соціальні виплати й затримують зарплати, — мер міста
Тимчасово окупований Енергодар. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Підкуп місцевих жителів окупованого Енергодара поступово завершується. Окупанти починають зменшувати розміри соціальних виплат та затримувати заробітню плату працівникам.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. 

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Протягом першого року окупації Енергодара росіяни виплачували доволі високу пенсію та нараховували контракти тим, хто погодився на співпрацю, — щоправда, короткострокові. 

"Зараз ці контракти передивляються і суттєво зменшують соціальні виплати. І соціальні виплати незахищеним верствам населення суттєво зменшуються, і є певні затримки. І також заробітні плати по бюджетній сфері, по комунальній сфері також мають певні затримки. А контракти, які переглядаються по підприємствах більш суттєво, то вони переглядаються в сторону зменшення матеріального забезпечення", — розповів Дмитро Орлов. 

Такі зміни викликають невдоволення у мешканців, які добровільно отримали російські паспорти та погодились на співпрацю з окупантами. 

"Що стосується української сторони, то люди, які залишились, особливо пенсіонери, продовжують отримувати пенсії на електронні карткові рахунки. І в цьому плані українська соціальна складова забезпечується", — додав мер Енергодара. 

Нагадаємо, у місті спостерігається гостра нестача ліків від важких хвороб, пов'язаних з життям поблизу атомної станції. 

Йдеться, зокрема, про хвороби щитовидної залози, онкологію та хвороби серця. Дефіцит пов'язаний здебільшого з логістичними проблемами.

зарплати
виплати
гроші
Енергодар
соцвиплати
соціальна допомога

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