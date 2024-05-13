В оккупированном Энергодаре сокращают социальные выплаты и задерживают зарплаты, — мэр города

Временно оккупированный Энергодар. Фото: росСМИ

Подкуп местных жителей оккупированного Энергодара постепенно завершается. Оккупанты начинают уменьшать размеры социальных выплат и задерживать заработную плату работникам.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

Читайте также:

Сокращение соцвыплат в Энергодаре

В первый год оккупации Энергодара россияне выплачивали достаточно высокую пенсию и начисляли контракты тем, кто согласился на сотрудничество, — правда, краткосрочные.

"Сейчас эти контракты пересматриваются и существенно уменьшают социальные выплаты. И социальные выплаты незащищенным слоям населения существенно уменьшаются, и есть определенные задержки. И также заработные платы по бюджетной сфере, по коммунальной сфере также имеют определенные задержки. А контракты, которые пересматриваются по предприятиям более существенно, то они пересматриваются в сторону уменьшения материального обеспечения", — рассказал Дмитрий Орлов.

Такие изменения вызывают недовольство у жителей, добровольно получивших российские паспорта и согласившихся на сотрудничество с оккупантами.

"Что касается украинской стороны, то оставшиеся люди, особенно пенсионеры, они продолжают получать пенсии на электронные карточные счета. И в этом плане украинская социальная составляющая обеспечивается", — добавил мэр Энергодара.

Напомним, в городе наблюдается острая нехватка лекарства от тяжелых болезней, связанных с жизнью вблизи атомной станции.

Речь идет, в частности, о болезнях щитовидной железы, онкологии и болезнях сердца. Дефицит связан в основном с логистическими проблемами.