Затоплення порома з паливом в порту Кавказ — реакція Андрія Єрмака

Пожежа на поромі «Конро Трейдер» у порту «Кавказ». Фото: скриншот

У Росії в порту "Кавказ" під час масштабної пожежі пішов на дно залізничний пором із паливом. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак максимально лаконічно відреагував на подію.

Відповідне повідомлення Єрмак опублікував у Telegram у четвер, 22 серпня.

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Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Потоплення порома "Конро Трейдер"

Про затоплення порома "Конро Трейдер" пише російське видання РБК із посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю.

"Пором, атакований ЗСУ в порту Кавказ, затонув, повідомили в оперштабі Краснодарського краю", — йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, на поромі перебували 30 цистерн із паливом.

Нагадаємо, 22 серпня у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі з паливом. Російські ЗМІ та пабліки пишуть про удар української ракети.