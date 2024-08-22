Затоплення порома з паливом в порту Кавказ — реакція Андрія Єрмака

В Офісі Президента загадково відреагували на затоплення порома в російському порту "Кавказ"
У Росії в порту "Кавказ" під час масштабної пожежі пішов на дно залізничний пором із паливом. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак максимально лаконічно відреагував на подію.
Відповідне повідомлення Єрмак опублікував у Telegram у четвер, 22 серпня.
Потоплення порома "Конро Трейдер"
Про затоплення порома "Конро Трейдер" пише російське видання РБК із посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю.
"Пором, атакований ЗСУ в порту Кавказ, затонув, повідомили в оперштабі Краснодарського краю", — йдеться в повідомленні.
За інформацією видання, на поромі перебували 30 цистерн із паливом.
Нагадаємо, 22 серпня у порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі з паливом. Російські ЗМІ та пабліки пишуть про удар української ракети.
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