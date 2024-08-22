Атака на порт Кавказ 22 серпня — в акваторії затонув пором з цистернами

Пожежа в порту "Кавказ". Фото: скриншот з відео

У Краснодарському краї Росії порт "Кавказ" у четвер, 22 серпня, зазнав атаки, там розгорілася пожежа. Згодом в акваторії порту затонув пором, на якому перебували цистерни з паливом.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оперативний штаб Кубані.

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Атака на порт Кавказ 22 серпня

Спочатку про вибухи повідомили місцеві мешканці, у повітря здійнявся настільки великий стовп диму, що його було видно у Криму.

Згодом атаку на порт "Кавказ" підтвердив оперативний штаб Кубані, уточнивши, що вона була здійснена на залізничний пором із паливними цистернами.

"На місці працюють екстрені та спеціальні служби, площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюються", — повідомляла російська влада.

Згодом там уточнили, що пошкоджений в акваторії порту "Кавказ" пором затонув. Водночас на території самого порту загоряння немає.

Крім того, кримські Telegram-канали вже пишуть про великі черги на автомобільних заправках у Керчі.