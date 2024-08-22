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У російському порту Кавказ затонув пором з цистернами — відео

22 серпня 2024 19:41
Євгенія Брюховецька - редактор
Атака на порт Кавказ 22 серпня — в акваторії затонув пором з цистернами
Пожежа в порту "Кавказ". Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Краснодарському краї Росії порт "Кавказ" у четвер, 22 серпня, зазнав атаки, там розгорілася пожежа. Згодом в акваторії порту затонув пором, на якому перебували цистерни з паливом.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оперативний штаб Кубані.

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Спочатку про вибухи повідомили місцеві мешканці, у повітря здійнявся настільки великий стовп диму, що його було видно у Криму.

Згодом атаку на порт "Кавказ" підтвердив оперативний штаб Кубані, уточнивши, що вона була здійснена на залізничний пором із паливними цистернами.

"На місці працюють екстрені та спеціальні служби, площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюються", — повідомляла російська влада.

Згодом там уточнили, що пошкоджений в акваторії порту "Кавказ" пором затонув. Водночас на території самого порту загоряння немає.

Крім того, кримські Telegram-канали вже пишуть про великі черги на автомобільних заправках у Керчі.

АЗС в Керчі
Черги на АЗС. Фото: соцмережі

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