Атака на порт Кавказ 22 августа – в акватории затонул паром с цистернами

В российском порту Кавказ затонул паром с цистернами — видео
В Краснодарском крае России порт "Кавказ" в четверг, 22 августа, подвергся атаке, там разгорелся пожар. Позже в акватории порта затонул паром, на котором находились цистерны с топливом.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб Кубани.
Атака на порт Кавказ 22 августа
Сначала о взрывах сообщили местные жители, в воздух поднялся настолько большой столб дыма, что его было видно в Крыму.
Затем атаку на порт "Кавказ" подтвердил оперативный штаб Кубани, уточнив, что она была совершена на железнодорожный паром с топливными цистернами.
"На месте работают экстренные и специальные службы, площадь пожара и информация о пострадавших уточняются", — сообщали российские власти.
Позже там уточнили, что поврежденный в акватории порта "Кавказ" паром затонул. В то же время, на территории самого порта возгорания нет.
Кроме того, крымские Telegram-каналы уже пишут о больших очередях на автомобильных заправках в Керчи.
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