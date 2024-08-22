Атака на порт Кавказ 22 августа – в акватории затонул паром с цистернами

Пожар в порту "Кавказ". Фото: скриншот с видео

В Краснодарском крае России порт "Кавказ" в четверг, 22 августа, подвергся атаке, там разгорелся пожар. Позже в акватории порта затонул паром, на котором находились цистерны с топливом.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб Кубани.

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Атака на порт Кавказ 22 августа

Сначала о взрывах сообщили местные жители, в воздух поднялся настолько большой столб дыма, что его было видно в Крыму.

Затем атаку на порт "Кавказ" подтвердил оперативный штаб Кубани, уточнив, что она была совершена на железнодорожный паром с топливными цистернами.

"На месте работают экстренные и специальные службы, площадь пожара и информация о пострадавших уточняются", — сообщали российские власти.

Позже там уточнили, что поврежденный в акватории порта "Кавказ" паром затонул. В то же время, на территории самого порта возгорания нет.

Кроме того, крымские Telegram-каналы уже пишут о больших очередях на автомобильных заправках в Керчи.