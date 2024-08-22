Затопление парома с топливом в порту Кавказ – реакция Андрея Ермака

В Офисе Президента загадочно отреагировали на затопление парома в российском порту "Кавказ"
В России в порту "Кавказ" во время масштабного пожара пошел ко дну железнодорожный паром с топливом. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак максимально лаконично отреагировал на событие.
Соответствующее сообщение Ермак опубликовал в Telegram в четверг, 22 августа.
Потопление парома "Конро Трейдер"
О затоплении парома "Конро Трейдер" пишет российское издание РБК со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.
"Паром, атакованный ВСУ в порту Кавказ, затонул, сообщили в оперштабе Краснодарского края", — говорится в сообщении.
По информации издания, на пароме находились 30 цистерн с топливом.
Напомним, 22 августа в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме с топливом. Российские СМИ и паблики пишут об ударе украинской ракеты.
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