Затопление парома с топливом в порту Кавказ – реакция Андрея Ермака

Пожар на пароме "Конро Трейдер" в порту Кавказ. Фото: скриншот

В России в порту "Кавказ" во время масштабного пожара пошел ко дну железнодорожный паром с топливом. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак максимально лаконично отреагировал на событие.

Соответствующее сообщение Ермак опубликовал в Telegram в четверг, 22 августа.

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Публикация Андрея Ермака. Фото: скриншот

Потопление парома "Конро Трейдер"

О затоплении парома "Конро Трейдер" пишет российское издание РБК со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

"Паром, атакованный ВСУ в порту Кавказ, затонул, сообщили в оперштабе Краснодарского края", — говорится в сообщении.

По информации издания, на пароме находились 30 цистерн с топливом.

Напомним, 22 августа в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме с топливом. Российские СМИ и паблики пишут об ударе украинской ракеты.