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В Офісі Генпрокурора відреагували на інформацію про "розвал" справи щодо загибелі бійців 128 бригади

29 травня 2024 20:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Офіс Генпрокурора спростував інформацію про нібито "розвал" справи 128 бригади
Наслідки удару. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у середу, 29 травня, поширилася інформація, що справа про смерть військових 128 гірсько-штурмової бригади ЗСУ на Запоріжжі "розвалилася" в суді. Однак це не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram.

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"Інформація, яка розповсюджується в Телеграм-каналах,  що "кримінальна справа за інцидентом загибелі бійців під час нагородження в прифронтовому селі на Запоріжжі розвалилася в суді", не відповідає дійсності", — йдеться у повідомленні.

В Генпрокуратурі наголосили, що кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби розслідується слідчими ДБР. На даний час триває комплекс слідчих дій, призначено судові експертизи.

Там уточнили, що стосовно командира бригади був складений адміністративний протокол щодо невчасного повідомлення про подію. За наслідками розгляду протоколу суд закрив провадження в адміністративній справі у зв’язку з відсутністю складу правопорушення.

"Разом з тим, зазначена обставина жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження", — наголосили правоохоронці.

Крім того, це не звільняє особу від кримінальної відповідальності у разі встановлення та доведення її вини.

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше "Главком" з посиланням на  Офіс Генерального прокурора повідомляв, що за весь час розслідування не було вручено підозри жодній особі, яка може бути причетна до загибелі військових на Запоріжжі.

Нагадаємо, у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета "Іскандер" поцілила по скупченню військових 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. яких вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії.

Запорізька область
військові
війна в Україні
воїни
ракетний удар
загибель

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