Офис Генпрокурора опроверг информацию о якобы "развале" дела 128 бригады

В Офисе Генпрокурора отреагировали на информацию о "развале" дела о гибели бойцов 128 бригады
В Украине в среду, 29 мая, распространилась информация, что дело о смерти военных 128 горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье "развалилась" в суде. Однако это не соответствует действительности.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.
Гибель 128 бригады на Запорожье
"Распространяемая в Телеграмм-каналах информация, что "уголовное дело по инциденту гибели бойцов во время награждения в прифронтовом селе на Запорожье развалилось в суде", не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе расследуется следователями ГБР. В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.
Там уточнили, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол о несвоевременном уведомлении о происшествии. По результатам рассмотрения протокола суд закрыл производство по административному делу в связи с отсутствием состава правонарушения.
"Вместе с тем указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства", — подчеркнули правоохранители.
Кроме того, это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказательства его вины.
Ранее "Главком" со ссылкой на Офис Генерального прокурора сообщал, что за все время расследования не было вручено подозрение ни одному лицу, которое может быть причастно к гибели военных в Запорожье.
Напомним, в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета "Искандер" попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.
Читайте Новини.LIVE!