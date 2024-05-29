Офис Генпрокурора опроверг информацию о якобы "развале" дела 128 бригады

Последствия удара. Фото: соцсети

В Украине в среду, 29 мая, распространилась информация, что дело о смерти военных 128 горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье "развалилась" в суде. Однако это не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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Гибель 128 бригады на Запорожье

"Распространяемая в Телеграмм-каналах информация, что "уголовное дело по инциденту гибели бойцов во время награждения в прифронтовом селе на Запорожье развалилось в суде", не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе расследуется следователями ГБР. В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.

Там уточнили, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол о несвоевременном уведомлении о происшествии. По результатам рассмотрения протокола суд закрыл производство по административному делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

"Вместе с тем указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства", — подчеркнули правоохранители.

Кроме того, это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказательства его вины.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Ранее "Главком" со ссылкой на Офис Генерального прокурора сообщал, что за все время расследования не было вручено подозрение ни одному лицу, которое может быть причастно к гибели военных в Запорожье.

Напомним, в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета "Искандер" попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.