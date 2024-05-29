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В Офисе Генпрокурора отреагировали на информацию о "развале" дела о гибели бойцов 128 бригады

29 мая 2024 20:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Офис Генпрокурора опроверг информацию о якобы "развале" дела 128 бригады
Последствия удара. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в среду, 29 мая, распространилась информация, что дело о смерти военных 128 горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье "развалилась" в суде. Однако это не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram.

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"Распространяемая в Телеграмм-каналах информация, что "уголовное дело по инциденту гибели бойцов во время награждения в прифронтовом селе на Запорожье развалилось в суде", не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе расследуется следователями ГБР. В настоящее время продолжается комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы.

Там уточнили, что в отношении командира бригады был составлен административный протокол о несвоевременном уведомлении о происшествии. По результатам рассмотрения протокола суд закрыл производство по административному делу в связи с отсутствием состава правонарушения.

"Вместе с тем указанное обстоятельство никоим образом не влияет на состояние расследования уголовного производства", — подчеркнули правоохранители.

Кроме того, это не освобождает лицо от уголовной ответственности в случае установления и доказательства его вины.

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Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Ранее "Главком" со ссылкой на Офис Генерального прокурора сообщал, что за все время расследования не было вручено подозрение ни одному лицу, которое может быть причастно к гибели военных в Запорожье.

Напомним, в прифронтовом селе в Запорожье российская ракета "Искандер" попала по скоплению военных 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которых выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Запорожская область
военные
война в Украине
воины
ракетный удар
гибель

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