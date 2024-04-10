В які години не буде світла на вулиці у Чернівцях

Чернівецький парк вночі. Фото: promin.cv.ua

У Чернівцях щоночі вимикатимуть ліхтарі та інше вуличне освітлення. На вулиці буде суцільна темрява з 24:00 до 04:00, тобто під час комендантської години.

Про це 9 квітня у своєму Facebook повідомила Чернівецька міська рада.

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У мерії ухвалили рішення, що зовнішнє освітлення вимикатимуть з 15 квітня.

"Рішення прийнято у зв'язку з масованими атаками на нашу енергетику та з метою економії коштів міського бюджету", — зазначається у повідомленні міськради.

Фото: скриншот з Facebook/Чернівецька міська рада

Чернівецьке міське комунальне підприємство "Міськсвітло" складає графік відключень. Як довго діятиме обмеження — не повідомляється.

Нагадаємо, народний депутат України Олексій Кучеренко розповів про те, чи будуть змінюватись тарифи на електроенергію після опалювального сезону.

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