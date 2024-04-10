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В одному з міст України зникне вуличне освітлення — що сталося

10 квітня 2024 06:26
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
В які години не буде світла на вулиці у Чернівцях
Чернівецький парк вночі. Фото: promin.cv.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Чернівцях щоночі вимикатимуть ліхтарі та інше вуличне освітлення. На вулиці буде суцільна темрява з 24:00 до 04:00, тобто під час комендантської години.  

Про це 9 квітня у своєму Facebook повідомила Чернівецька міська рада

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У мерії ухвалили рішення, що зовнішнє освітлення вимикатимуть з 15 квітня. 

"Рішення прийнято у зв'язку з масованими атаками на нашу енергетику та з метою економії коштів міського бюджету", — зазначається у повідомленні міськради.

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Фото: скриншот з Facebook/Чернівецька міська рада

Чернівецьке міське комунальне підприємство "Міськсвітло" складає графік відключень. Як довго діятиме обмеження — не повідомляється. 

Нагадаємо, народний депутат України Олексій Кучеренко розповів про те, чи будуть змінюватись тарифи на електроенергію після опалювального сезону.

Також ми писали про відключення енергопостачання в Одесі.

війна
Чернівці
світло

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