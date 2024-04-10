В какие часы не будет света на улице в Черновцах

Черновицкий парк в ночное время. Фото: promin.cv.ua

В Черновцах каждую ночь будут выключать фонари и другое уличное освещение. Света не будет с 24:00 до 04:00, то есть во время комендантского часа.

Об этом 9 апреля в своем Facebook сообщил Черновицкий городской совет.

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В мэрии было принято решение, что внешнее освещение начнут отключать с 15 апреля.

"Решение принято в связи с массированными атаками на нашу энергетику и с целью экономии средств городского бюджета", — отмечается в сообщении горсовета.

Фото: скриншот из Facebook/Черновицкий городской совет

Черновицкое городское коммунальное предприятие "Горсвет" составляет график отключений. Как долго будет действовать ограничение — не сообщается.

Напомним, народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал о том, будут ли изменяться тарифы на электроэнергию после отопительного сезона.

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