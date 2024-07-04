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В одній з європейських країн росте захворюваність на сифіліс — що відомо

4 липня 2024 06:27
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Сифіліс стрімко поширюється у Фінляндії — причини розповсюдження хвороби
Пацієнт на стаціонарному лікуванні. Фото ілюстративне: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Фінляндії почастішали випадки сифілісу. Торік хворобою заразилися 457 жителів країни, що на 18% більше, ніж у 2022 році. Зокрема, сифіліс нерідко виявляють у вагітних жінок. 

Про це повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle

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Цього року вже зареєстровано 128 нових випадків сифілісу. Хвороба зазвичай передається статевим шляхом. 

"Така велика кількість заражень пояснюється збільшенням міграції та скринінгом інфекційних захворювань серед іммігрантів, під час якого часто виявляються сліди старих, вже вилікуваних випадків сифілісу. Серед підтверджених випадків 69% припало на чоловіків. Більшість випадків серед чоловіків, які народилися як у Фінляндії, так і за кордоном, пов'язані із гомосексуальними контактами", — пише видання.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) наголошує на важливості тестування та доступу до лікування, особливо серед вагітних жінок. Препарати для лікування сифілісу користуються великим попитом, що свідчить про серйозність ситуації.

Нагадаємо, туристичний сезон в Європі опинився під загрозою зриву. Це пов'язано з тим, що курортні міста континенту атакують небезпечні москіти, що переносять лихоманку Денге.

Також ми повідомляли, що у Молдові зафіксували поширення особливо небезпечного виду комарів. Йдеться про азіатського тигрового комара, який може передавати людині смертельні вірусні захворювання.

ВООЗ хвороба Фінляндія лікування вагітність захворювання сифіліс

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