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Туристияний сезон у Європі під загрозою — що таке лихоманка Денге

23 червня 2024 19:22
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В Європі туристичний сезон під загрозою через лихоманку Денге
Лікарі з хворим пацієнтом. Фото ілюстративне: EcoPolitic
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Європі туристичний сезон, який перебуває у самому розпалі, опинився перед загрозою закриття. Це пов'язано з тим, що курортні міста континенту атакують небезпечні москіти, що переносять лихоманку Денге.

Про це повідомляє видання Euro News у неділю, 23 червня.

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Туристичний сезон у Європі перебуває у самому розпалі, проте його можуть закрити через лихоманку Денге, яку переносять москіти.

Наразі цей різновид москітів виявлено у 13 країнах Європи, зокрема у Франції, Румунії, Угорщині, та навіть в окупованому Росією Криму.  

Експерти радять позбавитись від застійної води із садів або балконів, оскільки там можуть розмножуватися комарі. Також варто застосовувати репеленти та москітні сітки вночі.

Що відомо про лихоманку Денге

В більшості випадків симптоми цієї хвороби не відчуваються одразу. У різних людей вони починають проявлятися через чотири-десять днів після зараження. 

Більшість з них подібні до грипу — висока температура, сильний головний біль, біль за очима, біль у м’язах і суглобах. У деяких випадках останні симптоми проявляють себе настільки сильно, що ця хвороба отримала назву "лихоманка зламаних кісток".

У п’яти відсотків людей хвороба може розвинутися важко і потенційно смертельно. Лихоманка Денге частіше зустрічається в тропічних регіонах світу, таких як частини Африки та Азії, Центральна та Південна Америка, Карибський басейн, острови Тихого океану та деякі південні райони Північної Америки.

Раніше ми повідомляли, що у Молдові зафіксували поширення особливо небезпечного виду комарів. Йдеться про азіатського тигрового комара, який може передавати людині смертельні вірусні захворювання.

Нагадаємо, що в Одесі зросла захворюваність на кишкові інфекції. До лікарень потрапляють все більше дорослих та дітей зі скаргами на біль у животі та нудоту.

здоров'я
хвороба
Європа
комарі
туризм
захворювання
лихоманка

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