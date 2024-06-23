В Европе туристический сезон под угрозой из-за лихорадки Денге

Туристический сезон в Европе под угрозой — что такое лихорадка Денге
В Европе находящийся в самом разгаре туристический сезон оказался перед угрозой закрытия. Это связано с тем, что курортные города континента атакуют опасные москиты, переносящие лихорадку Денге.
Об этом сообщает издание Euro News в воскресенье, 23 июня.
В Европу пришла лихорадка
Туристический сезон в Европе находится в самом разгаре, однако его могут закрыть из-за лихорадки Денге, которую переносят москиты.
В настоящее время эта разновидность москитов обнаружена в 13 странах Европы, в частности во Франции, Румынии, Венгрии и даже в оккупированом Россией Крыму.
Эксперты советуют избавиться от застойной воды из садов или балконов, поскольку там могут размножаться комары. Также следует применять репелленты и москитные сетки ночью.
Что известно о лихорадке Денге
В большинстве случаев симптомы этой болезни не ощущаются сразу. У разных людей они начинают проявляться спустя четыре-десять дней после заражения.
Большинство из них подобны гриппу — высокая температура, сильная головная боль, боль за глазами, боли в мышцах и суставах. В некоторых случаях последние симптомы проявляют себя настолько сильно, что эта болезнь получила название "лихорадка сломанных костей".
У пяти процентов людей заболевание может развиться тяжело и потенциально смертельно. Лихорадка Денге чаще всего встречается в тропических регионах мира, таких как части Африки и Азии, Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн, острова Тихого океана и некоторые южные районы Северной Америки.
Ранее сообщалось, что в Молдове зафиксировали распространение особо опасного вида комаров. Речь идет об азиатском тигровом комаре, который может передавать человеку смертельные вирусные заболевания.
Напомним, что в Одессе возросла заболеваемость кишечными инфекциями. В больницы попадают все больше взрослых и детей с жалобами на боль в животе и тошноту.
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