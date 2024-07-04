Сифилис стремительно распространяется в Финляндии – причины распространения болезни.

Пациент на стационарном лечении. Фото иллюстративное: Freepik

В Финляндии участились случаи сифилиса. В прошлом году болезнью заразились 457 жителей страны, что на 18% больше, чем в 2022 году. В частности, сифилис часто обнаруживают у беременных женщин.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

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В этом году уже зарегистрировано 128 новых случаев сифилиса. Болезнь обычно передается половым путём.

"Столь большое количество заражений объясняется увеличением миграции и скринингом инфекционных заболеваний среди иммигрантов, при котором часто обнаруживаются следы старых, уже вылеченных случаев сифилиса. Среди подтвержденных случаев 69 процентов пришлось на мужчин. Большинство случаев среди мужчин, родившихся как в Финляндии, так и за рубежом, связаны с гомосексуальными контактами", — пишет издание.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает важность тестирования и доступа к лечению, особенно среди беременных женщин. Препараты для лечения сифилиса имеют большой спрос, что свидетельствует о серьезности ситуации.

Напомним, туристический сезон в Европе оказался под угрозой срыва. Это связано с тем, что курортные города континента атакуют опасные москиты, переносящие лихорадку Денге.

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