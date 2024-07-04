Сифилис стремительно распространяется в Финляндии – причины распространения болезни.

В одной из европейских стран растет заболеваемость сифилисом — что известно
В Финляндии участились случаи сифилиса. В прошлом году болезнью заразились 457 жителей страны, что на 18% больше, чем в 2022 году. В частности, сифилис часто обнаруживают у беременных женщин.
Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Опасное инфекционное заболевание продолжает распространяться по стране
В этом году уже зарегистрировано 128 новых случаев сифилиса. Болезнь обычно передается половым путём.
"Столь большое количество заражений объясняется увеличением миграции и скринингом инфекционных заболеваний среди иммигрантов, при котором часто обнаруживаются следы старых, уже вылеченных случаев сифилиса. Среди подтвержденных случаев 69 процентов пришлось на мужчин. Большинство случаев среди мужчин, родившихся как в Финляндии, так и за рубежом, связаны с гомосексуальными контактами", — пишет издание.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает важность тестирования и доступа к лечению, особенно среди беременных женщин. Препараты для лечения сифилиса имеют большой спрос, что свидетельствует о серьезности ситуации.
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