В Німеччині закликають витрачати більше грошей на цивільну оборону через війну в Україні

Військовий Бундесверу. Ілюстративне фото: The Telegraph

У зв'язку зі зростаючими загрозами та новою геополітичною ситуацією в Європі, Німеччина розглядає можливість модернізувати свою систему цивільної оборони. Міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер закликає витрачати більше коштів на підвищення ефективності захисту країни в умовах зміненої безпекової ситуації.

Про це повідомляє видання BILD з посиланням на Deutschen Presse-Agentur.

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Німеччина готується модернізувати систему цивільної оборони

"Нам доведеться зробити додаткові значні інвестиції у хороші системи оповіщення, сучасні вертольоти та інше обладнання. Те саме стосується ефективного захисту критично важливої інфраструктури та постачання у разі кризи", — наголосила Фезер.

За словами міністерки, російське вторгнення в Україну радикально змінило безпекову ситуацію в Європі, посиливши ризик гібридних загроз, таких як кібератаки, шпигунство та дезінформація.

У цей період Міністерство внутрішніх справ ФРН працює спільно з Міністерством оборони над оперативним планом зміни системи цивільної оборони у Німеччині.

Нагадаємо раніше Німеччина виступила проти вилучення активів РФ на користь України. Причиною стало можливе поновлення репарацій проти них за злочини Другої світової війни.

Також ми розповідали, що у першому кварталі 2024 року уряд Німеччини видав дозволи на експорт озброєнь на суму 5,2 млрд євро. Україна отримає з цього 74%.