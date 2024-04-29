В Германии призывают тратить больше денег на гражданскую оборону из-за войны в Украине

Военный Бундесвер. Иллюстративное фото: The Telegraph

В связи с растущими угрозами и новой геополитической ситуацией в Европе Германия рассматривает возможность модернизировать свою систему гражданской обороны. Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер призывает тратить больше средств на повышение эффективности защиты страны в условиях изменившейся ситуации безопасности.

Об этом сообщает издание BILD со ссылкой на Deutschen Presse-Agentur.

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Германия готовится модернизировать систему гражданской обороны

"Нам придется сделать дополнительные значительные инвестиции в хорошие системы оповещения, современные вертолеты и другое оборудование. То же касается эффективной защиты критически важной инфраструктуры и поставок в случае кризиса", — подчеркнула Фезер.

По словам министра, российское вторжение в Украину радикально изменило ситуацию в Европе, усилив риск гибридных угроз, таких как кибератаки, шпионаж и дезинформация.

В этот период Министерство внутренних дел ФРГ работает совместно с Министерством обороны по оперативному плану изменения системы гражданской обороны в Германии.

Напомним, ранее Германия выступила против изъятия активов РФ в пользу Украины. Причиной стало возможное возобновление репараций против них за преступления Второй мировой войны.

Также мы рассказывали, что в первом квартале 2024 года правительство Германии выдало разрешения на экспорт вооружений на сумму 5,2 млрд евро. Украина получит от этого 74%.