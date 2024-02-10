В Німеччині відбувається занепад промисловості найбільшої економіки ЄС, — Bloomberg

Завод у Німеччині. Ілюстративне фото: shutterstock.com

Німецька економіка вже протягом семи років йде на спад. Обсяги виробництва товарів у найбільшій економіці Європейського союзу знижуються від 2017 року, з кожним роком спад лише прискорюється, через відсутність конкурентоспроможності на ринку. Дні Німеччини як промислової наддержави добігають кінця.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Агенція з постачання виробничого обладнання GEA Group AG у Німеччині проаналізувала, що в країні існує спад промисловості. США віддалилися від Європи, а Китай стає все більшим конкурентом для товарів ЄС. Значним впливом на німецьку важку промисловість стала зупинка постачання дешевого природного газу РФ.

"Чесно кажучи, надії небагато. Я не впевнений, що ми зможемо зупинити цю тенденцію. Багато що має змінитися дуже швидко", – вважає головний виконавчий директор постачальника виробничого обладнання GEA Group AG Штефан Клеберт.

Разом із глобальними економічними викликами, всередині країни існує нестабільність, що посилює давні проблеми. Йдеться про крихку інфраструктуру, старіння робочої сили та надзвичайно велика бюрократія.

"У деяких випадках промисловий спад відбувається невеликими кроками, такими як скорочення розширення та інвестиційних планів. В інших — більш очевидними, як-от перенесення виробничих ліній та скорочення персоналу. У крайніх випадках — наслідком є остаточне закриття", – йдеться в матеріалі видання.

Голова північноєвропейського представництва компанії Michelin Марія Реттгер переконана, що зменшення темпів виробництва товарів, загрожує занурити економіку Німеччини в етап постійного спаду.

Виробник шин з Франції оголосив про закриття двох своїх підприємств в Німеччині, а третє планує скоротити у 2025 році. Американський виробник шин також планує закрити свої заводи ФРН. Німеччина зіткнулася з тим, що не може експортувати конкурентоспроможну продукцію.

Як вказано у виданні, енергетична криза, що сталася в Німеччині в 2022 році стала переломним моментом для країни. Тоді найбільше постраждала хімічна промисловість, через припинення постачання російського газу. У ФРН майже кожна десята компанія планує назавжди зупинити виробничі процеси через невідомі терміни переходу на чистий водень. Німецька бюрократія давно відстала від світового розвитку технологій, що також істотно впливає на виробників.

"Скорочення енергоресурсів відбулося швидко слідом за збоями через пандемію, яка призвела до зупинки складальних ліній, оскільки німецькі автовиробники місяцями чекали на чіпи та інші компоненти, що підкреслює ризики, пов'язані з опорою на велику мережу постачальників, особливо в Азії", — зазначають журналісти.

Нагадаємо, в Німеччині нещодавно ухвалили бюджет країни на 2024 рік, у рамках якого буде виділено приблизно 7,6 мільярда євро на військову підтримку України. Водночас бюджет на цей рік виявився дефіцитним. Для часткового покриття витрат передбачається використати кошти, одержані з запозичень.

Додамо, знаменитий німецький універмаг Kaufhaus des Westens постав перед труднощами. Цей магазин, який став символом процвітання Західного Берліна, заявив про банкрутство.