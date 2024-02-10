В Германии происходит упадок промышленности крупнейшей экономики ЕС, — Bloomberg

Завод в Германии. Иллюстративное фото: shutterstock.com

Немецкая экономика уже в течение семи лет идет на убыль. Объемы производства товаров в крупнейшей экономике Европейского союза снижаются с 2017 года, с каждым годом спад только ускоряется из-за отсутствия конкурентоспособности на рынке. Дни Германии как промышленной сверхдержавы подходят к концу.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство по снабжению производственного оборудования GEA Group AG в Германии проанализировало, что в стране существует спад промышленности. США отдалились от Европы, а Китай становится все большим конкурентом для товаров ЕС. Значительным влиянием на германскую тяжелую промышленность стала остановка поставок дешевого природного газа РФ.

"Честно говоря, надежды немного. Я не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию. Многое должно измениться очень быстро", — считает главный исполнительный директор поставщика производственного оборудования GEA Group AG Штефан Клеберт.

Вместе с глобальными экономическими вызовами внутри страны существует нестабильность, что усугубляет давние проблемы. Речь идет о хрупкой инфраструктуре, старении рабочей силы и чрезвычайно крупной бюрократии.

"В некоторых случаях промышленный спад происходит небольшими шагами, такими как сокращение расширения и инвестиционных планов. В других — более очевидными, например перенос производственных линий и сокращение персонала. В крайних случаях — следствием окончательного закрытия", – говорится в материале издания.

Глава североевропейского представительства компании Michelin Мария Реттгер убеждена, что уменьшение темпов производства товаров грозит погрузить экономику Германии в этап постоянного спада.

Производитель шин из Франции объявил о закрытии двух своих предприятий в Германии, а третье планирует сократить в 2025 году. Американский производитель шин планирует также закрыть свои заводы в ФРГ. Германия столкнулась с тем, что не может экспортировать конкурентоспособную продукцию.

Как указано в издании, произошедший в Германии энергетический кризис в 2022 году стал переломным моментом для страны. Тогда больше всего пострадала химическая промышленность из-за прекращения поставок российского газа. В ФРГ почти каждая десятая компания планирует навсегда остановить производственные процессы из-за неизвестных сроков перехода на чистый водород. Немецкая бюрократия давно отстала от мирового развития технологий, что также оказывает существенное влияние на производителей.

"Сокращение энергоресурсов произошло быстро вслед за сбоями из-за пандемии, которая привела к остановке сборочных линий, поскольку немецкие автопроизводители месяцами ждали чипы и другие компоненты, подчеркивающие риски, связанные с опорой на обширную сеть поставщиков, особенно в Азии", — отмечают журналисты.

Напомним, в Германии недавно был принят бюджет страны на 2024 год, в рамках которого будет выделено примерно 7,6 миллиарда евро на военную поддержку Украины. В то же время, бюджет на этот год оказался дефицитным. Для частичного покрытия расходов предполагается использовать средства, полученные из заимствований.

Добавим, знаменитый немецкий универмаг Kaufhaus des Westens предстал перед трудностями. Этот магазин, ставший символом процветания Западного Берлина, заявил о банкротстве.