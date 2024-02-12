Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow В Німеччині під час карнавалу висміяли Путіна та патріарха Кирила arrow

В Німеччині під час карнавалу висміяли Путіна та патріарха Кирила

12 лютого 2024 18:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Німеччині під час карнавалу висміяли Путіна та патріарха Кирила
Фестиваль в Німеччині. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Німеччині 12 лютого триває останній день карнавального сезону, а саме — так званий "божевільний понеділок". Відомі політики стали головними об'єктами жартів. Зокрема, у місті Дюссельдорф, де проходить карнавал, зобразили величезну карикатуру Путіна та патріарха Кирила в інтимній позі. 

Про це пише видання ksta.de в понеділок, 12 лютого.

Читайте також:

Що відомо про карнавал в Німеччині

Відомо, що під час карнавалу у центрі німецького міста пройшло вісім тисяч людей, 30 духовних оркестрів та 110 тематичних платформ. Саме політична сатира є традиційною складовою цих карнавальних подій. 

Серед цих платформ є роботи місцевого скульптора Жака Тіллі, який минулого року зобразив російського диктатора Володимира Путіна у ванній кімнаті з кров'ю.

Вже у 2024 році митець показав свою чергову роботу, а саме Путіна та патріарха Кирила в інтимній позі. 

"З Росії з любов’ю", — підписали платформу, а слово "кохання" розфарбували в кольори ЛГБТ. 

карикатура Путіна і патріарха кирила
Карикатура Путіна та патріарха Кирила на фестивалі в Німеччині. Фото: dpa

Крім того, учасники фестивалю показали, як карикатура російського президента запихає до рота шматок України. На умовному шматку написано: "Вдавись цим". 

карикатура Путіна
Карикатура Путіна на фестивалі в Німеччині. Фото: dpa

Карикатури інших політиків на фестивалі

Водночас Президента України Володимира Зеленського зобразили з каскою з написом: To be or Nato be.

карикатура Зеленського
Карикатура Володимира Зеленського на фестивалі в Німеччині. Фото: dpa

Своєю чергою колишнього президента США Дональда Трампа показали з ножицями та порізаним прапором країни.

карикатура Трампа
Карикатура Дональда Трампа на фестивалі в Німеччині. Фото: dpa

Також пожартували й над канцлером ФРН Олафом Шольцем. Його карикатуру зобразили з діркою в голові та підписом: "Холаф Шольц", німецькою мовою слово hohl означає порожній або дуплистий. 

карикатура Шольца
Карикатура Олафа Шольца на фестивалі в Німеччині. Фото: dpa

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE зібрали реакцію політиків та журналістів на інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна, яке в нього взяв американський журналіст Такер Карлсон.

Також в ГУР відреагували на таке інтерв'ю та назвали мету розмови Путіна та Карлсона. 

Володимир Зеленський
Німеччина
володимир путін
Дональд Трамп
фестиваль
Олаф Шольц

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі