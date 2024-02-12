В Німеччині під час карнавалу висміяли Путіна та патріарха Кирила
В Німеччині 12 лютого триває останній день карнавального сезону, а саме — так званий "божевільний понеділок". Відомі політики стали головними об'єктами жартів. Зокрема, у місті Дюссельдорф, де проходить карнавал, зобразили величезну карикатуру Путіна та патріарха Кирила в інтимній позі.
Про це пише видання ksta.de в понеділок, 12 лютого.
Що відомо про карнавал в Німеччині
Відомо, що під час карнавалу у центрі німецького міста пройшло вісім тисяч людей, 30 духовних оркестрів та 110 тематичних платформ. Саме політична сатира є традиційною складовою цих карнавальних подій.
Серед цих платформ є роботи місцевого скульптора Жака Тіллі, який минулого року зобразив російського диктатора Володимира Путіна у ванній кімнаті з кров'ю.
Вже у 2024 році митець показав свою чергову роботу, а саме Путіна та патріарха Кирила в інтимній позі.
"З Росії з любов’ю", — підписали платформу, а слово "кохання" розфарбували в кольори ЛГБТ.
Крім того, учасники фестивалю показали, як карикатура російського президента запихає до рота шматок України. На умовному шматку написано: "Вдавись цим".
Карикатури інших політиків на фестивалі
Водночас Президента України Володимира Зеленського зобразили з каскою з написом: To be or Nato be.
Своєю чергою колишнього президента США Дональда Трампа показали з ножицями та порізаним прапором країни.
Також пожартували й над канцлером ФРН Олафом Шольцем. Його карикатуру зобразили з діркою в голові та підписом: "Холаф Шольц", німецькою мовою слово hohl означає порожній або дуплистий.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE зібрали реакцію політиків та журналістів на інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна, яке в нього взяв американський журналіст Такер Карлсон.
Також в ГУР відреагували на таке інтерв'ю та назвали мету розмови Путіна та Карлсона.
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