В Германии во время карнавала высмеяли Путина и патриарха Кирилла

Фестиваль в Германии. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

В Германии 12 февраля проходит последний день карнавального сезона, а именно так называемый "сумасшедший понедельник". Известные политики стали главными объектами шуток. В частности, в городе Дюссельдорф, где проходит карнавал, изобразили огромную карикатуру Путина и патриарха Кирилла в интимной позе.

Об этом пишет издание ksta.de в понедельник, 12 февраля.

Что известно о карнавале в Германии

Известно, что во время карнавала в центре немецкого города прошли восемь тысяч человек, 30 духовных оркестров и 110 тематических платформ. Именно политическая сатира — традиционная составляющая этих карнавальных событий.

Среди этих платформ есть работы местного скульптора Жака Тилли, который в прошлом году изобразил российского диктатора Владимира Путина в ванной с кровью.

Уже в 2024 году художник показал свою очередную работу, а именно Путина и патриарха Кирилла в интимной позе.

"Из России с любовью", — подписали платформу, а слово "любовь" раскрасили в цвета ЛГБТ.

Карикатура Путина и патриарха Кирилла на фестивале Германии. Фото: dpa

Кроме того, участники фестиваля показали, как карикатура российского президента запихивает в рот кусок Украины. На условном куске написано: "Подавись этим".

Карикатура Путина на фестивале в Германии. Фото: dpa

Карикатуры других политиков на фестивале

В то же время Президента Украины Владимира Зеленского изобразили с каской с надписью: "To be or Nato be".

Карикатура Владимира Зеленского на фестивале Германии. Фото: dpa

В свою очередь бывшего президента США Дональда Трампа показали с ножницами и порезанным флагом страны.

Карикатура Дональда Трампа на фестивале Германии. Фото: dpa

Также пошутили и над канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его карикатуру изобразили с дыркой в голове и подписью: "Холаф Шольц", на немецком языке слово: hohl означает пустой или дуплистый.

Карикатура Олафа Шольца на фестивале Германии. Фото: dpa

