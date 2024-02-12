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В Германии во время карнавала высмеяли Путина и патриарха Кирилла

12 февраля 2024 18:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Германии во время карнавала высмеяли Путина и патриарха Кирилла
Фестиваль в Германии. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Германии 12 февраля проходит последний день карнавального сезона, а именно так называемый "сумасшедший понедельник". Известные политики стали главными объектами шуток. В частности, в городе Дюссельдорф, где проходит карнавал, изобразили огромную карикатуру Путина и патриарха Кирилла в интимной позе.

Об этом пишет издание ksta.de в понедельник, 12 февраля.

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Известно, что во время карнавала в центре немецкого города прошли восемь тысяч человек, 30 духовных оркестров и 110 тематических платформ. Именно политическая сатира — традиционная составляющая этих карнавальных событий.

Среди этих платформ есть работы местного скульптора Жака Тилли, который в прошлом году изобразил российского диктатора Владимира Путина в ванной с кровью.

Уже в 2024 году художник показал свою очередную работу, а именно Путина и патриарха Кирилла в интимной позе.

"Из России с любовью", — подписали платформу, а слово "любовь" раскрасили в цвета ЛГБТ.

карикатура Путина и патриарха Кирилла
Карикатура Путина и патриарха Кирилла на фестивале Германии. Фото: dpa

Кроме того, участники фестиваля показали, как карикатура российского президента запихивает в рот кусок Украины. На условном куске написано: "Подавись этим".

карикатура Путина
Карикатура Путина на фестивале в Германии. Фото: dpa

Карикатуры других политиков на фестивале

В то же время Президента Украины Владимира Зеленского изобразили с каской с надписью: "To be or Nato be".

карикатура Зеленского
Карикатура Владимира Зеленского на фестивале Германии. Фото: dpa

В свою очередь бывшего президента США Дональда Трампа показали с ножницами и порезанным флагом страны.

карикатура Трампа
Карикатура Дональда Трампа на фестивале Германии. Фото: dpa

Также пошутили и над канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его карикатуру изобразили с дыркой в голове и подписью: "Холаф Шольц", на немецком языке слово: hohl означает пустой или дуплистый.

карикатура Шольца
Карикатура Олафа Шольца на фестивале Германии. Фото: dpa

Напомним, ранее Новини.LIVE собрали реакцию политиков и журналистов на интервью российского диктатора Владимира Путина, которое взял в него американский журналист Такер Карлсон.

Также в ГУР отреагировали на такое интервью и назвали цель разговора Путина и Карлсона.

Владимир Зеленский
Германия
владимир путин
Дональд Трамп
фестиваль
Олаф Шольц

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