В Германии во время карнавала высмеяли Путина и патриарха Кирилла
В Германии 12 февраля проходит последний день карнавального сезона, а именно так называемый "сумасшедший понедельник". Известные политики стали главными объектами шуток. В частности, в городе Дюссельдорф, где проходит карнавал, изобразили огромную карикатуру Путина и патриарха Кирилла в интимной позе.
Об этом пишет издание ksta.de в понедельник, 12 февраля.
Что известно о карнавале в Германии
Известно, что во время карнавала в центре немецкого города прошли восемь тысяч человек, 30 духовных оркестров и 110 тематических платформ. Именно политическая сатира — традиционная составляющая этих карнавальных событий.
Среди этих платформ есть работы местного скульптора Жака Тилли, который в прошлом году изобразил российского диктатора Владимира Путина в ванной с кровью.
Уже в 2024 году художник показал свою очередную работу, а именно Путина и патриарха Кирилла в интимной позе.
"Из России с любовью", — подписали платформу, а слово "любовь" раскрасили в цвета ЛГБТ.
Кроме того, участники фестиваля показали, как карикатура российского президента запихивает в рот кусок Украины. На условном куске написано: "Подавись этим".
Карикатуры других политиков на фестивале
В то же время Президента Украины Владимира Зеленского изобразили с каской с надписью: "To be or Nato be".
В свою очередь бывшего президента США Дональда Трампа показали с ножницами и порезанным флагом страны.
Также пошутили и над канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Его карикатуру изобразили с дыркой в голове и подписью: "Холаф Шольц", на немецком языке слово: hohl означает пустой или дуплистый.
Напомним, ранее Новини.LIVE собрали реакцию политиков и журналистов на интервью российского диктатора Владимира Путина, которое взял в него американский журналист Такер Карлсон.
Также в ГУР отреагировали на такое интервью и назвали цель разговора Путина и Карлсона.
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