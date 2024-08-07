НАТО закликало Росію вивести свої війська з Південної Осетії й Абхазії

Російські війська в Грузії. Фото: Front News International

В НАТО підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії. Там закликали до виведення російських військ з Південної Осетії й Абхазії.

Про це заявила речниця НАТО Фари Дахлалла у середу, 7 серпня.

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В 16-ту річницю введення російських військ в Грузію речниця НАТО заявила, що Південна Осетія і Абхазія є невід'ємними частинами цієї країни. Вона зазначила, що військова присутність Росії в Грузії є незаконним.

"Ми закликаємо Росію вивести війська, які вона розмістила в Грузії без її згоди. Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", — заявила Дахлалла.