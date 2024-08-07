НАТО призвало Россию вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии

Российские войска в Грузии. Фото: Front News International

В НАТО подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Там призвали к выводу русских войск из Южной Осетии и Абхазии.

Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Фары Дахлалла в среду, 7 августа.

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В 16-ю годовщину ввода российских войск в Грузию представительница НАТО заявила, что Южная Осетия и Абхазия являются неотъемлемыми частями этой страны. Она отметила, что военное присутствие России в Грузии незаконно.

"Мы призываем Россию вывести войска, которые она разместила в Грузии без ее согласия. Южная Осетия и Абхазия являются частью Грузии, несмотря на 16 лет российской оккупации. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии", — заявила Дахлалла.